Saulvedis Vārpiņš: “Advokātiem jākļūst aktīvākiem un skaļākiem”

Ja runājam par advokātu skaitu, tas kaut kādā veidā ierobežots netiek. Jāņem vērā, ka sabiedrība pakāpeniski noveco visā Eiropā, tādēļ mums ir jādomā par nākotni un advokātu rindu paplašināšanu. Ja skatāmies vidējo vecumu, tas advokatūrā ir salīdzinoši augsts un kādā brīdī advokātu var sākt trūkt. Lai sekmētu jaunu advokātu pieplūdumu pārskatāmā nākotnē, esam iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Advokatūras likumā, lai samazinātu to laiku, cik ilgi topošajam advokātam jābūt advokāta palīga statusā, – no pieciem gadiem uz trim. Tāpat esam rosinājuši atļaut vienam advokātam divus advokāta palīgus, ja vien viņam ir vēlme un spēja šos divus palīgus mācīt un ir atbilstošs darba apjoms. Diemžēl līdz Saeimai mūsu priekšlikumi nonākuši vēl nav un strādājam pa vecam. Skatoties nākotnē, ir vērts padomāt, vai tiešām visi jautājumi ir jāregulē ar likumu, jo advokātu kolēģija ir neatkarīga un pašregulējoša organizācija, kas daudzas lietas varētu risināt pati ar iekšējo regulējumu. Nav taču viss no A līdz Z jāapraksta likumā, nosakot, ka vispirms jāvelk zeķes un tikai pēc tam – kurpes.