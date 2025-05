VUGD vadītājs Mārtiņš Baltmanis skaidro, vai nevajadzētu sodīt par izsaukumiem, kas veikti pēc klajiem drošības pārkāpumiem

Piemēram, brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem ir jābūt Inčukalnā, Ainažos, un tur jau šobrīd ir izveidotas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas. Līdz ar to šis process jau notiek, bet šobrīd mēs to esam salikuši kopā ar datiem no riska novērtējuma, lai viss būtu pēc vienotas sistēmas. Protams, nevienam nav liegts šādas organizācijas veidot arī citās vietās, bet primāri tas ir nepieciešams tajās vietās, kur ir lielāki riski.