Nakts sabiedriskais transports Rīgā sāks kursēt no nākamās nedēļas nogales

Nakts satiksmes autobusi būs pieejami naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas un svētdienu, kā arī svētku dienās. Pirmie autobusi sāks kursēt naktī no 16. uz 17. maiju. No Rīgas centra (Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas) uz apkaimēm autobusi izbrauks piecas reizes – plkst. 00.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00.