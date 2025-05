Gatavojamies pašvaldību vēlēšanām: pirmais partiju trijnieks. Solījumi, vilšanās un prieks

Ja, salīdzinot ar aptauju rezultātiem pirms 2022. gadā notikušajām Saeimas vēlēšanām, LPV popularitāte strauji kāpusi (no 2,5% 2022. gada augustā līdz 8,3% šī gada aprīļa beigās), tad “Jaunās vienotības” reitings krities no 8,3 līdz 6,3%. Un tas noteikti saistīts ar vienotībnieku darbību pēdējo triju gadu laikā, kas veicinājusi sabiedrības neapmierinātību. Pēdējo pāris gadu laikā “Jaunās vienotības” prestižu iedragājuši vairāki skaļi skandāli, skaļākie no tiem: