Liepājas Pētertirgū atklāta laikmetīgās mākslas izstāde "Bažas. Trakās dienas"

"Bažas.Trakās dienas" norisināsies līdz 28.maijam Liepājas Pētertirgus darba laikā no pirmdienas līdz sestdienai, laika posmā no plkst.8.00 līdz 18.00 un svētdienas no plkst.8.00 līdz 14.00. Ieeja izstādē ir bez maksas.