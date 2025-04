Latvijas aizsardzības ministrs mierina pierobežas iedzīvotājus: 30 kilometru pierobeža netiks slēgta

“Pat vēl vairāk! Tas pat nav tikai no pirmā centimetra. Mēs esam gatavi, ja būs potenciāls apdraudējums, ar savām raķešu artilērijas sistēmām dot pretiniekam triecienu viņa teritorijā. Tas ir gan praktisks, gan simbolisks mājiens: nelieniet šeit iekšā!” Ministrs arīdzan uzsver, ka daudz jau ir izdarīto darbu un tie turpinās, tāpēc cilvēkiem nav pamata satraukties ne par to, ka viņi būs apdraudēti, ne arīdzan par to, ka šī 30 kilometru platā pierobeža varētu kļūt par slēgto zonu.