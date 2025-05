Nekādu "zaļo" tur vairs nav. Kas ir "Zaļo un Zemnieku savienība"

ZZS atšifrējums "zaļzemnieki" jau vismaz divarpus gadus ir tīši melīgs: nekādu "zaļo" tās sastāvā vairs nav. Sabiedrībai gan par to nav iebildumu. Latvijas Zaļā partija – viena no šī politiskā projekta radītājām 2002. gadā – kopā ar Liepājas partiju ZZS pameta pirms šīs Saeimas vēlēšanām, lai iekļautos Apvienotajā sarakstā. Taču savienības mugurkaulam – Latvijas Zemnieku savienībai – zīmols šķita pārāk vērtīgs (un vēlētāji – pārāk pieraduši), lai no tā atteiktos. Labie šīs Saeimas vēlēšanu rezultāti tam varētu būt pierādījums.