No bedres uz panākumu reiboni. Kas ir partiju apvienība "Jaunā Vienotība"

Municipālpartiju ietekme uz JV politiku – īpaši uz valdības darbu, īpaši tagad – ir maz jūtama. Ja vien tāda ir vispār. To uzdevums bija vēlēšanās piesaistīt "Rīgas kungiem" vairāk balsu attiecīgā vēlēšanu apgabalā. Tāpat – maskēt to, ka visvaldošākā varas partija pati vada tikai četras pašvaldības. Redzamākais atalgojums par to ir kuldīdznieku partijas nesenās līderes (un bijušās novada domes Ingas Bērziņas saņemtais viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministres portfelis.