Rīgā apskatāma patriotiska foto sērija par Latvijas Neatkarības atjaunošanas 35. gadadienu

Vēstures liecības ir klātesošas arī šodien, – caur to cilvēku stāstiem, kuri savu ikdienas darbu, pienākumu un izvēles velta valsts stiprināšanai. Latvijas neatkarību nav iespējams nodalīt no tiem, kuri to veido ik dienu – inženieriem, pedagogiem, māksliniekiem, mediķiem, uzņēmējiem, zemessargiem u.c. Tie ir cilvēki ar dažādiem dzīvesstāstiem, bet vienotu pārliecību: valsts rodas no atbildības.