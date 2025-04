Valdība pārdos ēku Vaļņu ielā, kurā atrodas leģendārais klubs “Depo”

Kopš 2023.gada rudens ēkai netika pieslēgta apkure, no sistēmas tika nolaists ūdens. Līdz ar to ēkas tehniskai stāvoklis ir pasliktinājies, dažās telpās ir sabojāti radiatori, grīdas segums un griestu apmetums. 2024.gada oktobrī AS "Rīgas siltums" fiziski atslēdza ēku no sistēmas - ir noplombēts siltummezgla ievads.