Latvijas iedzīvotājs neizpratnē: kāpēc pensijas aprēķinā ņemti tieši tie četri gadi, kad alga bija vismazākā?

"Ja pēc 1996. gada kapitāls veidojas no mūsu veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, tad līdz 1996. gadam tiek aprēķināts pensijas sākuma kapitāls, kas ir atkarīgs no darba stāža, kāds ir cilvēkam uzkrāts līdz 1995. gada beigām, un no algas, kāda cilvēkam ir bijusi no 1996. līdz 1999. gadam," skaidro Labklājības ministrijas (LM) Sociālās apdrošināšanas vecākā eksperte Dace Trušinska. Raidījums precizē, ka likums "Par valsts pensijām" stājās spēkā 1996. gadā, un tas būtiski mainīja visu līdzšinējo pensiju sistēmu.