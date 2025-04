FOTO: Lielās talkas ietvaros Talsu ezerā atrasta neuzsprāgusi aviācijas bumba

Talsu iedzīvotāja Antra Grube stāsta, ka "bumbas uz Talsiem tika mestas 1945. gada pavasarī". "No savas skolotājas Mirdzas Veras Paipalas un Ritas Lagzdiņas savulaik dzirdēju stāstu par Talsu bombardēšanu. Vairākas bumbu bedres bijušas redzamas pie Pilskalna uz vecās slimnīcas pusi. Un abas kundzes man stāstīja, ka Talsus bombardējušo Sarkanarmijas vienību vadījis Talsu skolotāja Šprunka dēls, kurš centies Talsus pasargāt. Bumbas mestas mazsvarīgās vietās, to skaitā, iespējams, ezerā. Laidzes ielas vienā no sētām redzams ieliekts jumta skārds no šādas nesprāgušas aviācijas bumbas," norāda sieviete.