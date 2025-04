Aizsardzības ministrija plāno atsavināt īpašumus valsts drošības nodrošināšanai

Lai to noskaidrotu, uz Zilupi devās 360 Ziņas. Zilupē, vien piecus kilometrus no Krievijas robežas ir viena no pagaidu novietnēm, kur glabājas prettanku metāla “eži”, kurus nepieciešamības gadījumā varēs izmantot, lai apturētu ienaidnieku.