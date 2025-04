Rīgā demonstrēs filmu “Putina spēļlaukums”, kurā atklāti Kremļa diktatora hibrīdkara patiesie apmēri arī Latvijā

Starp režisora nozīmīgākajiem darbiem ir filmas The Good Change (2018), Make Poland Great Again (2018), The Battle with Satan (2015), Funeral People (2004). Filmā Putina spēļlaukums režisors pirmo reizi pats kļūst par aktīvu stāsta dalībnieku, padarot filmu gan par politisku izmeklēšanu, gan personīgu ceļojumu kara un dezinformācijas laikmetā.