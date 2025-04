Latvijā izstrādāta dronu sistēma izmantota pazudušo ASV karavīru meklēšanā Lietuvā

Īpaši sarežģītos apstākļos, kur klasiskās tehnoloģijas zaudē efektivitāti, kā viens no instrumentiem tika pielietots specializētais zemes zondēšanas Radaru Sistēmas radars “Zond Aero LF”, ko “SPH Engineering” integrēja dronu platformā. Attēlojot radioviļņu atstarojumus no pazemes objektiem, šī tehnoloģija palīdzēja precīzāk virzīt meklēšanas komandas uz apvidiem, kuros pastāvēja lielāka iespēja atrast pazudušos karavīrus. “SPH Engineering” integrētā radara sistēma kalpoja kā daļa no plašākas operācijas sarežģītos apstākļos.