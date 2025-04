Pacientu organizācijas aicina palielināt veselības finansējumu līdz 6% no IKP

“Latvijas Reto slimību alianse pieprasa noteikt, ka veselības aprūpes finansējums veido vismaz sešus procentus no IKP. Šis finansējuma līmenis ir būtisks, jo Latvijas iedzīvotāju veselība atpaliek no ES vidējā – zemāka dzīvildze un īsāks veselīgi nodzīvoto gadu skaits, investīcijas veselībā uzlabo ārstēšanas pieejamību un kvalitāti, skaidrs mērķis sekmēs investīcijas un inovācijas medicīnā, uzlabojot pacientu ārstēšanas iespējas, tāpēc 6% no IKP veselībai ir nepieciešams solis Latvijas iedzīvotāju labklājībai,” uzsver Latvijas Reto slimību alianses valdes priekšsēdētājs Juris Beikmanis.