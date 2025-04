Kā rīkoties, ja ārzemēs gājis bojā tavs tuvinieks un vēlies viņu apbedīt dzimtenē? Skaidro Ārlietu ministrija

"Izmaksas ir atkarīgas no kuras valsts bojāgājušais tiek atgādāts un arī no apbedīšanas biroja. Piemēram, mums šķiet, ka Vācija no Latvijas nemaz nav tik tālu, tomēr mirušā pārvešanas [uz Latviju] izmaksas vien var sasniegt vairāk nekā 3000 eiro. Šīm izmaksām vēl pieskaitot dokumentu tulkošanu, zārka izmaksas un visus pārējos izdevumus, kopējā summa var pieaugt līdz septiņiem tūkstošiem eiro," norāda Pipars.