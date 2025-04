9. Šūpoļu festivāls Siguldā pārsteigs ar mākslu šūpolēs un godinās Džemmas Skulmes simtgadi

Svētku laukumā divas dienas darbosies Bio tirgus, kas piedāvās plašu klāstu vietējo ražotāju produkcijas. 19. aprīlī pēc tradicionālā Zaķu skrējiena no plkst. 13.00 līdz 17.00, bet 20. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00 tirgus apmeklētājiem piedāvās bioloģiski sertificētus produktus no zemnieku saimniecībām un Siguldas novada ražotājiem, kā arī amatnieku darinājumus. Tirgus lepojās arī ar amatnieku un mākslinieku piedāvājumu – māla un keramikas izstrādājumiem, pinumiem, rotām, apģērbiem un koka darinājumiem. Par maltītēm Svētku laukumā rūpēsies novada šefpavāri no “Kungu Rijas”, “Džapsi Pizza” un “Mr. Biskvīts” un par svaigi grauzētu kafiju parūpēsies vietējās kafijas grauzdētavas. Abas festivāla dienas norisināsies arī “Zum-Zum” radošā darbnīca bērniem, kur mazākie varēs radīt mākslu. Aicinām ņemt līdzi savu skaistāko Lieldienu olu un piedalīties aizraujošās olu ripināšanas sacensībās. Būs iespēja samīļot trušus un ponijus.