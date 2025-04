FOTO: jaudīgi un produktīvi noslēdzas “Latvenergo” erudīcijas konkurss jauniešiem “Fizmix”

Čakste arī piebilst, ka Latvija, protams, nav vienīgā valsts reģionā, kas šobrīd mēģina īpaši koncentrēties uz šāda veida speciālistu izskološanu. To, ka nākotne, attīstība un labklājība slēpjas tehnoloģijās, saprot visur Eiropā. “Ir svarīgi apzināties, ka pašlaik mums ir ļoti zemas pievienotās vērtības ekonomika. Var un vajag domāt par to, kā to mainīt, kā strādāt ražīgāk. Tehnoloģijas ir lieliska joma, kur radīt šādus augstas pievienotās vērtības produktus, inovācijas. To pieprasa visa pasaule, un jaunieši, kuri ir izskoloti šajā jomā, par darba trūkumu nekad nesūdzēsies.”