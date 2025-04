Kā dezinformācija cenšas mazināt uzticību Ukrainai...

Biedrības “Ukrainas studiju centrs” vadītāja Viktorija Prituļaka rūpīgi seko Krievijas centieniem informatīvajā karā ievainot ne tikai Ukrainu, bet arī Latviju. “Mūsdienās dezinformācija patiešām ir vēl viens kara ierocis. Mēs redzam, ka karš Ukrainā tehnoloģiskajā ziņā notiek pavisam citā līmenī nekā iepriekšējie. Mēs redzam arī to, cik daudz posta nodara informācija, kas tiek izplatīta publiskajā telpā. Arī Latvijā mēs kara sākumā saskārāmies ar viedokļiem, ka ar naudu, kas tiek piešķirta Ukrainas bēgļiem, varētu paaugstināt pabalstus vietējiem iedzīvotājiem. Neviens jau te nebrauca pabalstus saņemt, lielākā daļa ir atraduši darbu, un tos pabalstus saņem retais. Tagad gan tās runas arī ir apklusušas. Tas viss tiek darīts, lai mūs šķeltu, un ir šausmīgi, cik daudz ar šādām manipulācijām var sasniegt.”



Viktorija Prituļaka akcentē, ka patlaban aktuāls ir kārtējais nomelnošanas vilnis ar nolūku panākt atbalsta mazināšanos Ukrainai. "Pašlaik visvairāk runu ir par to, ka ukraiņi negrib karot, tiek izplatīti video no iesaukšanas centriem, uz kuriem cilvēkus aizved ar varu, izraujot no mājām vai noķerot uz ielas. Ir jāsaprot, ka karš ilgst jau daudzus gadus, un saprotams, ka cilvēki ir noguruši un ne visi grib iet karot. Mēdz būt visādi gadījumi, bet lielākoties šīs ziņas ir izdomātas un nepatiesas."