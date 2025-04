Latvijas vēja parku kūrētāja Norvēģija pie sevis tādus vairs negrib

Interneta raidījuma Jautājums no provinces veidotājs Dzintris Kolāts izpētījis, ka labas turbīnas cena var būt viens līdz pusotrs miljons eiro par vienu megavatu (MW) jaudas, tātad sešu MW turbīna maksāšot sešus līdz deviņus miljonus. Ticamas ziņas no Latvijas vēja parkiem liecinot, ka no vienas turbīnas varētu ieņemt ap pusotru miljonu gadā, izdevumi būtu 1,2 līdz 1,3 miljoni. Peļņa ap 200 000 līdz 300 000 eiro. “Daudz nav, bet iztikt var,” spriež Kolāts. Te jāpiebilst, ka iecerēta ne jau viena turbīna, bet vairāk nekā simts.