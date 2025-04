Jaunais gāzes sadales tarifs: kā mainīsies lietotāju izmaksas no 2026. gada 1. janvāra

Jaunajā tarifu projektā ir izveidota jauna fiksētās maksas kategorija. Sākot no 2026.gada tarifu fiksētā kategorija ar slodzi no nulles līdz sešiem kubikmetriem tiks sadalīta divās fiksētās kategorijās - līdz četriem kubikmetriem un no 4,1 līdz sešiem kubikmetriem. Šāda pieeja ļaus precīzāk sadalīt attiecināmo izmaksu apmēru starp mājsaimniecības lietotājiem, kas dabasgāzi izmanto apkures vajadzībām un lietotājiem, kas dabasgāzi izmanto ēdiena pagatavošanai.