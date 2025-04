Apbalvotas īsfilmu festivāla 2ANNAS filmas – galveno balvu iegūst filma no Filipīnām

Šī gada 2ANNAS konkursa programmas vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija nozares profesionāļi ar plašu pieredzi filmu izplatīšanā un veidošanā. Džons Kančāni – viens no pieredzējušākajiem īsfilmu kuratoriem Eiropā. Viņš ir “Internationale Kurzfilmtage Winterthur” radošais direktors, festivāla “Kino Cameo Winterthur” filmu kurators, kā arī Eiropas Kinoakadēmijas un “Short Film Conference” valdes loceklis. Džons ir pazīstams ar savu prasmi saskatīt inovatīvus kino valodas risinājumus un atbalstīt filmu autorus, kuri izvēlas iet savu ceļu ārpus ierastajiem rāmjiem. Oleksandra (Sasha) Prokopenko – filmu kuratore no Ukrainas, kas šobrīd veido Kijivas Starptautiskajā īsfilmu festivāla programmu. Viņa darbojas arī ar LGBTQIA+ filmu festivālā “Sunny Bunny” un ir aktīva Ukrainas filmu izplatītāja. Tīna Zariņa – kinorežisore no Latvijas ar pieredzi analogajā fotomākslā un dokumentālajā kino. Studējusi Latvijas Nacionālajā Filmu skolā, Tīna režisējusi vairākas īsfilmas, videoklipus un seriālus. Viņas darbi tikuši demonstrēti Eiropas kino festivālos, iegūstot starptautisku atzinību.