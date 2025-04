Valsts ceļu tīklā šogad sāks būvēt divus tuneļus un piecus gājēju un velosipēdistu ceļus

Kā zināms, Bauskas šoseja ir viens no noslogotākajiem autoceļiem, satiksmes intensitātes Pierīgā ir no 13 000 līdz 30 000 transportlīdzekļu diennaktī. No 2025. līdz 2029. gadam VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) realizēs vairākus satiksmes drošības projektus, izmantojot ES finansējumu: tiks izbūvēti 10 divlīmeņu šķērsojumi vietās, kur ir ceļu mezgli ar konfliktpunktiem vai intensīva gājēju un velosipēdistu satiksme. Tāpat ar ES finansējumu 15 vietās taps infrastruktūra gājējiem un velosipēdistiem. Kopumā abām programmām no ES ir pieejami gandrīz 90 milj. eiro.