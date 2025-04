"Pārsteigums" no "Latvijas pasta": cenšoties nomaksāt rēķinu, kāda iedzīvotāja saskārusies ar absurdu situāciju

Pensiju šī pensionāre saņem skaidrā naudā uz mājām, jo bankas konta viņai nav. Parasti rēķinus viņa apmaksā caur termināļiem lielveikalos "Maxima", kur komisija ir ap 50 centiem. "Taču šo rēķinu "Maxima" skeneri nepieņem, tāpēc nācās meklēt citus maksāšanas veidus," dalās Inese. Viņa bija gatava pārskaitīt naudu no sava bankas konta, taču šis varinats neder, jo pensionārei ir pienākums rēķinus apmaksāt klātienē (pretējā gadījumā viņai būs jāpiesaka saņemtā palīdzība no trešajām personām, kas ietekmēs līdzekļu atmaksu no VSAA), un tāpēc Inese piedāvāja pensionāri pavadīt uz banku, taču sirmgalve atteicās - komisija bankā būšot ap 6 eiro. Tad viņi devās uz "Latvijas pasta" nodaļu.