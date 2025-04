"Katram dzīvoklim jāmaksā 50 eiro mēnesī!" Rīgā iedzīvotāji lielā neizpratnē par komunālo pakalpojumu rēķinu, kurā parādījusies jauna pozīcija

"Līdz ar to, tad to visu siltumu, kas ienāk mājā, to pēc matemātiskas formulas sarēķina proporcionāli un izdala pa dzīvokļiem un apmaksā. Jaunai mājai vai renovētai mājai parādās iespēja sadalīt un uzskatāmi rēķinā parādīt, cik siltuma iztērēts konkrētajā dzīvoklī un cik kāpņutelpā. Tas maksājums tur vienmēr ir bijis. Tagad to var skaidrāk sadalīt un redzēt, kas ir kas," informēja "Rīgas namu pārvaldnieka" pārstāve Inita Kabanova.