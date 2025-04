Aptauja: vairāk nekā trešdaļa jauniešu skolā vēlas vairāk runāt par klimata izmaiņām

"Aptauja liecina par to, ka jautājums par klimata izmaiņām un iespējām tās mazināt ir mūsu jaunās paaudzes dienas kārtībā. Tas nozīmē, ka zaļāks dzīvesveids arvien vairāk kļūs par normu un nākotnes risinājumu, tai skaitā enerģētikas jomā, sabiedrība to pieprasīs gan no izglītības sistēmas, gan uzņēmumiem, gan politiķiem," uzsver AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.