Aizliegums Latvijā ievest lauksaimniecības un lopbarības produktus no Krievijas un Baltkrievijas būs spēkā vēl gadu

Savukārt no pagājušā gada 1. jūlija ir spēkā Eiropas Savienības paaugstinātie muitas tarifi graudaugu, eļļas augu sēklu un no tiem iegūtu produktu importam. To ietekmē ir būtiski samazinājies attiecīgo lauksaimniecības produktu imports Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas, un pagājušā gada otrajā pusē graudaugu produktu imports samazinājās par 100 procentiem salīdzinājumā ar periodu pirms ievedmuitas tarifu spēkā stāšanās.