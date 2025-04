No ravēšanas līdz ugunskura ballītēm: ļaudis dalās sirsnīgos talkas stāstos

Un vai zināji, ka arī Dainu kalns, kas šogad svin 40 gadu jubileju, tapis, pateicoties simtiem talcinieku no visiem Latvijas novadiem?

Šī vieta sākotnēji bija aizaugusi un piegružota teritorija, taču 1982. gadā, talkās, cilvēki to sakopa un pārvērta par nozīmīgu kultūras mantojuma vietu. Viens no pirmajiem talciniekiem bija Rīgas folkloras draugu kopa “Skandinieki”, kuri talkā atrada un iztīrīja avotu, kas šodien zināms kā “Skandinieku avotiņš”.