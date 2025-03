Par Valmieras novada Gada cilvēku kļuvis Sandris Apsīts

Ēkas pārbūve, to pārņemot no iepriekšējā būvnieka, sākta ar neatliekamiem darbiem. "Izaicinājums ir katrs projekts, jo katrs ir citādāks, ar savu specifiku, tāpēc pret katru attiecos nopietni. Valmieras teātris ir viena no svarīgākajām un iedzīvotājiem tuvākajām ēkām pilsētā, tāpēc mums kā būvniekiem bija papildu gandarījums, ka Valmieras teātris var lepoties ne tikai ar labiem aktieriem, izrādēm, komandu, kas rezultējas arī daudzās nominācijās un apbalvojumos, bet arī ar to, ka tagad teātra ēka ir pārbūvēta mūsdienu standartiem atbilstoši, cienot gan vēsturisko skatījumu, gan atrašanās vietu blakus baznīcai un vecpilsētai."