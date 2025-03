Latvijas Radio koris dodas koncerttūrē uz Nīderlandi – prestižajā "Muziekgebouw" koncertzālē visas biļetes jau izpārdotas

Latvijas Radio koris tiek šobrīd plaši atzīts kā viens no pasaules vadošajiem profesionālajiem koriem. Latvijas Radio kora pūrā ir pasaules prestižākās mūzikas balvas – "Grammy", "Gramophone", ICMA, tas pazīstams ar dziļu muzikālo izjūtu, precizitāti, novatorismu un interpretācijas drosmi, augstiem sasniegumiem garīgās un laikmetīgās mūzikas laukā. “Iespējams, šobrīd labākais koris pasaulē,” tā par Latvijas Radio kori raksta "The Washington Post", BBC, "The New York Times" un citi pasaules ievērojamie izdevumi.