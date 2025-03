Vispirms pazuda kazlēni, tad suns... Lūsis dodas medībās uz lauku sētu

Padomdevēji komentāros iesaka lūsi klusiņām nošaut un aprakt, kas, protams, ir likumpārkāpums. Lūši ir aizsargājami dzīvnieki, kopš 2021. gada to medības Latvijā ir aizliegtas, un Latvijas meža kaķi kļuvuši drošāki. Pērn Valkā no sētas lūsis nesis prom pudeļpīles, netālu no Saulkrastiem vistas.