Iespējas palīdzēt ģimenei, ko propagandists atvilinājis Baltkrievijā, ir ierobežotas

Jauns.lv sazinājās ar Ārlietu ministriju, lai noskaidrotu, vai šai sievietei palīdzētu tikt atpakaļ uz Latviju, ja tas būtu nepieciešams. Ārlietu ministrijas preses sekretāre Diāna Eglīte norādīja, ka ministrija šobrīd nav saņēmusi nekādu informāciju vai palīdzības lūgumu no minētās sievietes. Jāņem vērā, ka ar šo informāciju publiski dalās prokremliskais aktīvists, un nav skaidrs, vai šāds gadījums patiešām ir noticis, un kas no visa pateiktā ir patiesība. Ja tiktu saņemts iesniegums, palīdzība no Latvijas puses tiktu sniegta.