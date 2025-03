Rīgā ierobežos azartspēles – pašvaldība nosaka stingrākus noteikumus

Noteikumu projektā paredzēts, ka azartspēles nebūs atļauts organizēt pašvaldībai piederošos nekustamajos īpašumos, apkaimju centros, izglītības iestāžu teritorijās un 300 metru attālumā no tām, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās un pasažieru ostās un 500 metru attālumā no tām, 300 metru attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietām.