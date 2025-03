Atklāj Baltijā modernāko medicīnas centru...

Tāpat klīnikā būs pieejams arī "Gulbja laboratorijas" analīžu nodošanas punkts, bet stāvu zemāk - aptieka, kur pacienti uzreiz varēs iegādāties visus nepieciešamos medikamentus. Papildus tam "Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centrs" sācis sadarbību arī ar fizioterapijas klīniku "Fiziocentrs", lai realizētu līdz šim nebijušas programmas - fizioterapijas un sporta nodarbības sirds slimiem cilvēkiem. "Bieži vien Latvijā ārstu aprūpe kardioloģijā beidzas ar operāciju un rekomendāciju sportot, taču pacienti nezina, kur un kā to labāk darīt. Viņi baidās no iespējamajiem riskiem, tāpēc nereti izvēlas to nedarīt. Mēs, balstoties uz Vācijas pieredzi, saviem klientiem piedāvāsim sporta nodarbības ārstu uzraudzībā, tādā veidā nodrošinot veiksmīgāku atveseļošanos. Klīnikā laipni gaidīti būs visu vecumu cilvēki - ārstēsim no grūtniecības līdz pat 107 gadus veciem pacientiem," norāda Feders.