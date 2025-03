“Latvijas formula”: Latvijas drošībai mums svarīgi izdarīt savus mājasdarbus

Diskusijas sākumā LU profesors Mārcis Auziņš uzsver, ka globālās drošības situācija mainās ik dienas un vislielākajā mērā to nosaka ASV prezidenta un viņa administrācijas šķietami haotiskās darbības un paziņojumi. Viņš mudina diskusijas dalībniekus izvērtēt, cik liela ir Trampa personības loma mūsdienu vēsturē. RSU profesore Karina Palkova uzsver, ka ASV gadījumā runa drīzāk ir par “kolektīvo Trampu”. “Nenoliedzami, personībai ir liela nozīme, bet tas, ko mēs redzam ASV rīcībā, no vienas puses, ir skaļi un draudīgi vēstījumi, bet ir cita prezidenta komandas daļa, kas to visu cenšas mīkstināt un vairot optimismu. Šīs “labo un slikto policistu” saspēles rezultātā mēs redzam to, ka Eiropa ir spiesta aktīvi pievērsties savas drošības jautājumiem – tātad mērķis ir sasniegts.”