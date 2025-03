"Es ticu, Ukrainā viss būs labi." Saruna ar ukraiņu karavīru Maksimu Lalldži, kurš ārstējas Latvijā

Tomēr vīrietis ne mirkli neļaujas gruzdošajām sāpēm par zaudēto, par notiekošo pašlaik viņa valstī, vai naidam pret tiem, kuri to visu nodara. Tas ir nojaušams, taču, kā sarunas laikā atzīs Maksims, viņš vienmēr ir spējis tolerēt grūtības. Iespējams, tāpēc, ka uzaudzis bērnunamā. Viņš uzskata, ka tas arī varētu būt viens no lielajiem iemesliem, kamdēļ palicis Ukrainā un dodas karalaukā, lai cīnītos viskarstākajos punktos. “Mana valsts man devusi maizi, mani apģērbusi, kad man to visvairāk vajadzēja. Tagad tai vajag manu palīdzību. Es necīnos lozungu dēļ – tie lai paliek politiķiem. Cīnos, lai man būtu sava zeme, sava valoda, kultūra, tradīcijas, lai ir vieta, kur manai tautai strādāt, kur augt mūsu bērniem, kur tikties ar draugiem un jokot ukraiņu valodā.”