Zemkopības ministrija grasās atvieglot koku ciršanu ārpus meža, neuzklausot vides ekspertu viedokli

Vides organizācijas iebilst arī pret priekšlikumu atļaut īpašniekiem brīvi cirst kokus slēgtā privātā teritorijā, piemēram, pagalmā, neatkarīgi no celma caurmēra. Zemkopības ministrijas pārstāve L. Pamovska to pamato šādi: “Arī cilvēka labbūtība viņa privātajā pagalmā ir nozīmīga. Ja tas koks patiešām cilvēkam traucēs, tad viņš darīs visu, lai no tā koka tiktu vaļā. Ar administratīvo slogu, ar normatīvo aktu spiest cilvēkam domāt par to, kā no tā koka varbūt ar nelikumīgiem līdzekļiem tiktu vaļā, tas arī nav labi.”