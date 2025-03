Veikalā vai teātrī? Haltūra ar samaksu darba dienas beigās? Kā studentiem sameklēt darbu vasarā

“Vasaras nodarbinātības pasākumā iesaistās skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Atbalsts nodarbinātībai vasaras brīvlaikā visbiežāk nepieciešams nepilngadīgajiem skolēniem, jo ap 80 % no pasākuma dalībnieku kopējā skaita ir nepilngadīgie,” uzsver NVA. “Atšķirībā no skolēniem, daudzi no kuriem pirmo reizi saskaras ar darba tirgu un kuriem ir nepieciešams atbalsts darba iemaņu un pirmās darba pieredzes iegūšanai, studenti ir pieauguši cilvēki, un viņiem ir lielākas iespējas atrast darbu patstāvīgi.”