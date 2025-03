Latvijas formula: Vai Latvijas drošība ir slīcēju rokās?

ASV kā uzticams, svarīgs Eiropas un arī Latvijas drošības garants kopš pēdējām vēlēšanām lēnām izgaist – gluži kā mīklainais Češīras kaķis sarunā ar Alisi Brīnumzemē. Šķiet, ka pavisam drīz no galvenā demokrātijas pīlāra pāri paliks tikai reti smaidošā prezidenta Trampa neizdibināmā sejas grimase, kas teju katru dienu vēsta kaut ko citu. Te viņš apgalvo, ka atbalsta un respektē NATO 5. pantu, te piedraud no Eiropas izvest ASV militāro kontingentu, te paziņo, ka viņa labākais draugs ir Putins, te atkal sauc Eiropu par ASV tuvāko sabiedroto. Tas vairs nav uzticams partneris, uz ko paļauties. Tātad slīcēju glābšana jeb mūsu drošība atstāta slīcēju (mūsu pašu) rokās? Vai esam tam gatavi, un kas būtu jādara, lai Eiropa īsā laikā iemācītos peldēt bez ASV drošības riņķa? Un ko šajā situācijā savai un kopīgajai drošībai varam piedāvāt mēs? Par to un daudziem citiem jautājumiem TV24 studijā diskutēs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vieslektors pētnieks Mārtiņš Štāls, Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs, Latvijas vēstures institūta eksperts Andis Kudors un Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore Karina Palkova.