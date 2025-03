Saeima pirmajā lasījumā atbalsta regulējumu patvertņu izveidošanai un pielāgošanai

Likumprojekts paredz patvertnes iedalīt trīs kategorijās. Pirmā no tām būtu ar visaugstāko aizsardzību, kas iedzīvotājus varētu pasargāt no sprādziena triecienviļņa, ķīmisko kaujas vielu, jonizējošā starojuma un radioaktīvo putekļu iedarbības, šķembām. Otrās kategorijas patvertnes paredzētas aizsardzībai no sprādziena triecienviļņa un jonizējošā starojuma iedarbības, šķembām. Savukārt trešās kategorijas patvertnes būtu izveidotas esošajās būvēs vai to daļās, mazinot ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām.