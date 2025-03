Kinoteātrī "Splendid Palace" tiks izrādīta filma "Zilais samts", pieminot amerikāņu režisoru Deividu Linču

Jau ziņots, ka Deivids Linčs nomira 16. janvārī 78 gadu vecumā. Viņa pazīstamāko darbu vidū ir filmas "Blue Velvet" jeb "Zilais samts" un "Mulholland Drive" jeb "Malholanda ceļš" un seriāls "Twin Peaks" jeb "Tvinpīka". Citu režisora pazīstamāko darbu vidū ir arī Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zaru" ieguvušais kriminālstāsts "Wild at Heart" jeb "Mežonīgie sirdīs", biogrāfiskā drāma "The Elephant Man" jeb Ziloņcilvēks" un "The Straight Story" jeb "Streita stāsts". Viņa filmās regulāri filmējās Kails Maklahlans, Lora Derna, Naomi Votsa un Ričards Fērnsvorts.