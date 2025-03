Frontāla sadursme Cēsu pusē: trīs cilvēki kritiskā stāvoklī, tostarp pusotru gadu vecs bērns

Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis apstiprināja, ka viss liecina par to, ka viens no auto iebraucis pretējā joslā. To apstiprina arī Valsts policija - "BMW" autovadītājs iebraucis pretējā joslā, turklāt salonā atrastas alkohola pudeles.