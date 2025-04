Ukraiņu karavīri rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”: “Mums nav cita ceļa, kā tikai uzvarēt!”

Rehabilitācijas veiksmes stāstu netrūkst. Šī ir nozare, kurā daudz varam objektivizēt un izmērīt: redzam rezultātus gan satiekot pacientus, gan vēlāk – izrakstos no rehabilitācijas centra, lasot viņu veselības stāvokļa novērtējumu. Ir gandarījums, kad pacients pirms izrakstīšanās no rehabilitācijas centra, atnes ārstam ziedus, turot tos rokā, kura rehabilitācijas kursa sākumā bija vāja, nespēcīga, viņš nav spējis ar to satvert priekšmetus. Taču nu ir izdevies palīdzēt un roka atkal funkcionē! Esam snieguši rehabilitāciju arī pacientam, kuram sprādzienā bija sadragāts apakšžoklis un traumas dēļ tika būtiski ierobežotas spējas ēst un runāt. Šis karavīrs “Jaunķemeros” ieradās ar izteiktu svara deficītu, jo Ukrainā nebija pilnvērtīgi apmācīts uzņemt uzturu caur stomu, savukārt ar nepietiekamu svaru nebija iespēja viņu uzņemt operatīvai terapijai. Ar pacientu strādāja uztura speciālists, funkcionālie speciālisti, drīz viņš uzņēma dažus kilogramus svara un varēja gatavoties operācijai. Šobrīd ar nepacietību gaidām šo pacientu atpakaļ tālākai rehabilitācijai, jo zinām, ka viņš jau ēd patstāvīgi, stoma ir izņemta un šis ir uzskatāms piemērs, ka komandas darbs un sadarbība starp klīnikām spēj būtiski uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti.”