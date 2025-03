Kas satrauc latviešus? Tā joprojām ir galvenā tēma...

Aptauju Valsts kancelejas uzdevumā internetā veica "Berg Research" no 2024.gada 15.oktobra līdz 24.novembrim, un tajā piedalījās 1009 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījums finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, un tas izmaksāja 3685 eiro.