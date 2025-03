VID līdz šim atmaksājis pārmaksāto IIN 34,2 miljonu eiro apmērā

Līdz 6. martam ir iesniegtas gandrīz 600 000 deklarācijas un to skaits turpina augt. VID apstrādā iesniegtās deklarācijas pakāpeniski, to iesniegšanas kārtībā, taču katrai deklarācijai nepieciešamais apstrādes laiks var būtiski atšķirties. VID skaidro, ka tas galvenokārt atkarīgs no deklarācijā norādītā informācijas apjoma un sarežģītības un tā, vai deklarācijas pārbaude notiek tikai automatizēti vai arī manuāli. Līdz ar to nodokļa atmaksas termiņš nav tieši atkarīgs no deklarācijas iesniegšanas brīža. Arī cilvēki, kuri iesnieguši deklarācijas vienā un tajā pašā dienā vai pat agrāk viens par otru, atmaksu var saņemt dažādos termiņos.