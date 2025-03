Seksuāla uzmākšanās: ar ko tā atšķiras no flirta...

Aptaujā par seksuālo uzmākšanos Latvijas augstskolu vidē atbildes sniedza 3218 respondenti – studējošie un absolventi (2595), mācībspēki (401) un pārējais personāls (222). Tās dati liecina, ka ar seksuālo uzmākšanos saskāries katrs ceturtais respondents, visbiežāk uzmākšanās notikusi katras sociālās grupas ietvaros (proti – students, studentam u.tml.). Kā notikuma vieta visvairāk minēta lekciju telpa (41%), bet kā konkrētā nepatīkamā pieredze – nepiemēroti skatieni, uzmācīgi, aizskaroši joki, nevēlama pieskaršanās, apskāvieni vai skūpsti. Galvenās sabiedrības grupas, kas var tikt pakļautas seksuālās uzmākšanās riskam augstskolās, ir sievietes, LGBTQ+ kopienai piederīgie un ārvalstu studenti. Satraucoši, ka bieži vien seksuālās uzmākšanās upuri izvēlas neziņot par notikušo, jo neuzticas atbildīgajām institūcijām. Par seksuālo uzmākšanos ziņojuši vien 6%. Latvijas augstskolās lielākoties ir izstrādāti ētikas kodeksi (34 no 35) un/vai Dzimumu līdztiesības plāni (22 no 35), tomēr tajos līdz šim bieži vien trūkst konkrētas informācijas vai definīcijas par seksuālo uzmākšanos, kas liecina par nepietiekamu uzmanības pievēršanu šai problēmai. Lielākoties Latvijas augstskolās nav pieredzes seksuālās uzmākšanās gadījumu izskatīšanā, tomēr augstskolas uzskata, ka to ētikas komisijas varētu būt atbildīgas par šādu gadījumu vērtēšanu. Ētikas komisijas savā procesā var piesaistīt juristus un citus speciālistus, kas nodrošina juridisko atbilstību un kompetenci.