Siliņas "restarts" izgāžas jau startā? Aptauja rāda satraucošus skaitļus

Visoptimistiskāk uz situāciju raugās jaunieši. Vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem 19% domā, ka Siliņas lēmumi nesīs pozitīvas pārmaiņas. Tomēr pat šajā grupā vairāk ir to, kas uzskata, ka valdības darbs pasliktināsies. Līdzīga situācija vērojama arī 25–34 un 35–44 gadus veco iedzīvotāju vidū, kur attiecīgi 11% un 9% tic uzlabojumiem. Tajā pašā laikā šajās vecuma grupās ir vismazāk to, kas sagaida stagnāciju.