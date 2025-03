Mūžībā devies scenogrāfs un režisors Viktors Jansons

Kā sociālajā vietnē "Facebook" vēsta Žaņa Lipkes memoriāls, Viktors Jansons piedzima 1946. gada 20. decembrī Puikulē. "Viņam bija skaļa balss, galvā Ziemeļnieka hūte un nekādas vēlmes pieķemēt un pieklusināt savas domas. Viņš strīdējās par Raini un Aspaziju, par scenogrāfiju un izrādēm, no kurām gāja prom un kuras palika skatīties kā noburts, viņš ironizēja par dzīvi un reizēm to pārpārēm svinēja, izrunājot svarīgāko Āgenskalna bārā ar svešiniekiem. Tieši Āgenskalna krodziņā viņš saprata, kādam ir jābūt Lipkes memoriāla konceptam - "Riņķa kvadratūrai". Viktors bija Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs, jauno scenogrāfu iedvesmas un bardzības avots, viņš bija arī Ziemassvētku muzeja eglītes Salavecis. Viktoru nevarēja nepamanīt, viņš paģērēja uzmanību un izrāva sarunubiedrus no ikdienības.