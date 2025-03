Pūpols atsaucas Zaigas Gailes iecerei būvēt Daugavmalā tuneli

“Es esmu Briselē nodzīvojis zināmu laiku, lai paspētu to no visām pusēm izbraukāt. Vēl lielāka autobraucēja pieredze man ir Diseldorfā, kur pēdējos piecus gadus biju regulāri, jo tur dzīvoja mans puika. Abas pilsētas mani pārsteidza ar to, cik efektīvi var būt pazemes transporta risinājumi, cik ļoti tie samazina cilvēku nīkšanu sastrēgumos un uzlabo urbāno pievilcību. Tādēļ ar prieku izdzirdēju, ka līdzīgi domā arī cilvēks, kas daudz vairāk par mani zina par arhitektūru un pilsētas plānošanu - Zaiga Gaile. Ķēros pie šī jautājuma izpētes un nu piedāvāju dažus secinājumus un idejas Rīgai,” vietnē “X” raksta Pūpols.